На трассе Пермь - Екатеринбург пострадали два человека, один из них ребенок

В Свердловской области на автодороге Пермь - Екатеринбург водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по области, в результате лобового столкновения пострадали два человека, в том числе один ребенок. ДТП случилось вечером 1 февраля на территории Ачитского городского округа.

34-летняя водитель "Ниссан Ноут",​ двигаясь со стороны Перми, не справилась с управлением, допустила занос и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "Скания", которым управлял 44-летний водитель, который двигался со стороны Екатеринбурга.

В результате водитель "Ниссан" и ее 10-летняя дочь с различными травмами были госпитализированы в больницу Красноуфимска. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее в Каменске-Уральском произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Lada Priora", который на полной скорости врезался в КамАЗ. В результате инцидента погибла 19-летняя пассажирка легкового авто. Еще четверо госпитализированы.