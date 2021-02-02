Минэкономики не ожидает роста цен из-за подорожания морских перевозок

Изменение стоимости фрахта в значительной степени не повлияло на ценообразование импортных товаров.

Как сообщил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, на импортируемую кожаную обувь средние цены в январе текущего года были на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на бытовые холодильники — ниже на 8,4%, на деревянную мебель — ниже на 21,3% месяц к месяцу.

По данным министра, доля расходов на транспортировку грузов с помощью морских перевозок в общем объеме затрат в торговле составляет менее 1%, сообщает ТАСС.

Ранее участники рынка сообщили о скором подорожании импортной техники и обуви из-за повышения стоимости перевозов грузов морем, так как транспортные компании оказались не готовы к оживлению международной торговли и резкому росту спроса. Это привело к дефициту контейнеров, а цены на перевозку грузов значительно возросли.

При этом Северный морской путь на фоне роста цен на доставку грузов морем не станет альтернативой нынешним маршрутам.

Эксперты отмечают, что сейчас контейнеры возят через Суэцкий канал или вокруг Африки, это зависит от цены на топливо, которое, к слову, в мире дороже не становится. Альтернатива в виде Северного морского пути (СМП) перевозчиками пока не рассматривается.