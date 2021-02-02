Вашингтон заявил о непричастности к протестам в России

Американские власти не имеют отношения к акциям протеста в России.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, российские протесты связаны с проблемами внутри страны. Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление МИД России, который обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, "раскручивая фейки" о протестных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

"Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им [властям] нужно посмотреть внутрь, а не наружу, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Алексея Навального задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 2 февраля суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".