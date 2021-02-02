02 Февраля 2021
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Экономика В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Минэкономики: ВВП будет зависть от скорости вакцинации

Минэкономики связало динамику ВВП в 2021 году со скоростью вакцинации от коронавируса, а также от плана выполнения восстановления экономики, заявила замминистра экономического развития России Полина Крючкова.

"Несмотря на то что цифра 3,1% еще может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик",— отметила Крючкова, прокомментировав данные Росстата, передает ТАСС.

Напомним, снижение валового внутреннего продукта России в прошлом году составило 3,1%.

Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн руб.

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Минэкономики: ВВП будет зависть от скорости вакцинации

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Теги: ВВП, экономика, вакцинация



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Ранее 02.02.2021 01:23 Мск В Росстате сообщили о снижении ВВП России в 2020 году на 3,1%

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