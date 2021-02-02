Полицейские возили уральца 230 километров для привлечения за репост Евгения Ройзмана

Жителя посёлка Уральский в Свердловской области Кирилла Серебренникова задержали и возили 230 км по региону, чтобы судить за пост Евгения Ройзмана, заявил его адвокат Роман Качанов.

24-летнего молодого человека, работающего кассиром в магазине, забрали с рабочего места 30 января. Поводом для задержания послужил пост в соцсети "Вконтакте", в котором Серебренников скопировал слова Ройзмана об обысках у оппозиционера Алексея Навального и его соратников, где прозвучала дата 31 января.

Молодого человека обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

После задержания уральца увезли в город Новоуральск - в 110 км от его места жительства и работы, где в присутствии сотрудника ФСБ с него взяли объяснения, а затем поместили в КПЗ более чем на сутки. Только 1 февраля его отвезли в Белоярский районный суд за 120 км.

Из-за многочисленных нарушений при составлении протокола суд перенесли на 3 февраля, а Серебренникова отпустили домой, поскольку максимальный срок задержания истёк, если бы его вновь повезли в Новоуральск, пишут "Вечерние ведомости".

Напомним, 31 января в Екатеринбурге состоялась вторая акция в поддержку блогера Алексея Навального. Порядка семи тысяч протестующих прошли почти 15 км по центру уральской столицы, произнося различные лозунги и размахивая транспарантами. Все закончилось игрой в "кошки-мышки" недовольных с ОМОНом.

На акции был замечен и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Все все понимают. В России такие вещи, как слова Ротенберга о том, что он является бенефициаром дворца Путина, не пролазят. Похоже, он просто вытащил короткую спичку в тот момент, когда они решали, кто скажет, чей дворец. В принципе Навальный в своем фильме говорил, что дворец записан на друзей и тут же вылезает Ротенберг и говорит, что это его", - сказал он.

Напомним, Навального задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".