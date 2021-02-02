Заседание по замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

Заседание Симоновского районного суда Москвы, где будет вынесено решение по замене условного на реальный срок российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше" будет выездным.

Оно состоится в Мосгорсуде. Навального доставят из СИЗО "Матросская тишина". Заседание, назначенное на 10 часов 2 февраля, сделали выездным из-за большого числа заявок от журналистов, пишет "Коммерсант".

Напомним, блогера задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".