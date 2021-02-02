В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам акции протеста

Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов во время акции протеста 23 января.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК РФ, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Участникам протестов грозит до пяти лет лишения свободы.

23 января двое молодых людей 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы применили насилие в отношении двух полицейских.

Тем временем, бывший координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Ирина Норман арестована на 10 суток за попытки вовлечения людей в незаконные акции. Норман вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП по обвинению в организации несанкционированной акции в минувшее воскресенье 31 января.