В Росстате сообщили о снижении ВВП России в 2020 году на 3,1%

Снижение валового внутреннего продукта России в прошлом году составило 3,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн руб.

Снижение ВВП связано с введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса и падением мирового спроса на энергоресурсы.

На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса на 5% и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%).

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался чуть меньше, чем прогнозировал Минфин: не 3,9% ВВП, а 3,8%, в абсолютных числах это 4,1 трлн руб., сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.