02 Февраля 2021
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Экономика В России
коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП (2019) | Фото: Накануне.RU

В Росстате сообщили о снижении ВВП России в 2020 году на 3,1%

Снижение валового внутреннего продукта России в прошлом году составило 3,1%.

Как сообщили Накануне.RU  в Росстате, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн руб.

Снижение ВВП связано с введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса и падением мирового спроса на энергоресурсы.

На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса на 5% и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%).

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался чуть меньше, чем прогнозировал Минфин: не 3,9% ВВП, а 3,8%, в абсолютных числах это 4,1 трлн руб., сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

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В Росстате сообщили о снижении ВВП России в 2020 году на 3,1%

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Теги: ВВП, экономика



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