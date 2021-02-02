Российские власти продлили запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.

Данная мера будет действовать до 16 февраля включительно, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это необходимо "для обеспечения защиты здоровья населения", сообщает РИА "Новости".

Полеты между Россией и Великобританией были приостановлены 22 декабря. Это связано с выявлением в Соединенном Королевстве нового штамма COVID-19.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.