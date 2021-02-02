Стали известны детали обвинения депутата Госдумы Белоусова во взятке

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняемый в получении взяток, привлек к коррупционной схеме жену и тещу.

Как считает следствие, мать супруги народного избранника получала наличные в Челябинске, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата.

Белоусова обвиняют в получении взяток на сумму более 3 млрд руб. Белоусов отказался признать вину. По словам его адвокатов, обвинение ложно, так как жена депутата в силу своих физических данных, не смогла бы вынести такое количество наличных за все свои визиты в банк, пишет "Коммерсант".

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и бывший бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб.