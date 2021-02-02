"Лошагин - страшный человек". Родные убитой модели боятся мести фотографа

Сегодня, 2 февраля, в Свердловском областном суде рассматривали апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о замене наказания фотографу Дмитрию Лошагину.

Напомним, в 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве жены-модели и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд снизил ему срок до 9 лет 10 месяцев. В декабре прошлого года суд смягчил наказание фотографу, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы на 3 года и 25 дней. Таким образом, Дмитрий должен покинуть колонию. Однако в прокуратуре посчитали, что замена наказания Лошагину на более мягкое является несправедливой из-за чрезмерного смягчения назначенного ему приговора. Надзорное ведомство подало апелляцию, которую сегодня рассматривал областной суд.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня сам Лошагин участия в заседании не принимал. По словам судьи, он отказался присутствовать при рассмотрении апелляции. Со стороны потерпевших в суд пришла Светлана Рябова. Еще один потерпевший Михаил Рябов в суд не явился. В итоге судья решила рассмотреть апелляцию без Лошагина и Рябова.

Адвокат Лошагина заявил, что тот встал на путь исправления и возместил вред потерпевшим. Защитник предоставил в суд соответствующие документы, которые приобщили к делу.

Но по словам судьи, своей вины Лошагин не признал и с приговором был не согласен. Также он до сих не извинился перед потерпевшими. Находясь в колонии, он не получал поощрений, а заработанный доход направлял не на компенсацию родственникам модели, а тратил в тюремном магазине.

Прокурор сообщила, что обвиняемый получал взыскания в колонии. По ее словам, он не раскаялся и заявил, что "ему ничего не нужно было исправлять". В самой колонии также не поддержали ходатайство о замене наказания Лошагину и считают его освобождение преждевременным.

А адвокат Рябовой назвал освобождение фотографа "опасным для общества". Он считает, что, оказавшись на воле, Лошагин "может начать мстить". Защитник заявил, что у Дмитрия есть дорогая недвижимость и другие активы, при этом он не спешил компенсировать моральный вред. Он считает, что Лошагин не пришел сегодня в суд, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. По его данным, фотограф отбывал наказание "в облегченных условиях". Что это за условия, адвокат не уточнил.

Светлана Рябова заявила, что Дмитрий Лошагин "страшный человек". Женщина с трудом сдерживала эмоции и призналась, что очень волнуется. Она поддержала требование прокуратуры.

Защитник же настаивал, что тот возместил вред и хорошо вел себя в колонии. По его мнению, осужденный полностью исправился. При этом он не стал отрицать, что лошагин отбывает срок в облегченных условиях - такое решение было принято администрацией колонии. По его словам, Лошагин "стал лучше и пересмотрел взгляды на жизнь". Фотограф просил продать его лофт, но объект находится под арестом еще со времен расследования дела. По версии следствия, именно в лофте модель была убита. По словам защитника, то, что лошагин не признал вину - "это его позиция", а раскаяние сейчас было бы "неким лукавством". Он просил оставить постановление Чкаловского райсуда о замене наказания в силе.

В итоге суд постановил исследовать материалы личного дела Лошагина для уточнения некоторых моментов. Оно насчитывает два тома. Выяснилось, что фотограф заплатил Рябовым по миллиону рублей компенсации, а также возместил расходы на погребение. Также в суде были представлены расписки, согласно которым, Рябовы не имеют финансовых претензий к фотографу.

Рассмотрение апелляции продолжается, Накануне.RU продолжит следить за процессом.