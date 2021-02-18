18 Февраля 2021
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обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

В администрацию Среднеуральска нагрянули с обысками

В администрации Среднеуральска проводятся обыски.
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Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник в силовой среде, обыски идут в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 292 (служебный подлог) и 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что дела возбудил Следственный комитет, а мероприятия в мэрии проводят сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

По данным источника, речь может идти о незаконном трудоустройстве в администрацию родственников чиновников, которые на самом деле не выполняли своих обязанностей. По некоторым данным, все это относится к периоду, когда главой Среднеуральска еще был Андрей Зашляпин.

Сейчас силовики проверяют служебную документацию, где отражены сведения о выплате зарплат сотрудникам мэрии.

Напомним, Зашляпин покинул должность главы в январе этого года после претензий прокуратуры. Сообщалось, что до вступления в должность мэра Среднеуральска он владел бизнесом, большую часть которого позже передал родственникам.

Новым главой муниципалитета стал бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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В администрацию Среднеуральска нагрянули с обысками

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Теги: обыски, мэрия, ФСБ, Среднеуральск



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