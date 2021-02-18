В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы

ФСБ РФ задержала в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы "МКУ". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, они подозреваются в причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

При обысках изъято холодное оружие и экстремистская литература. Кроме того, в гараже одного из задержанных нашли предмет, схожий с артиллерийской миной времен Великой Отечественной войны.

Возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В 2017 году в Москве ФСБ разоблачила группу неонацистов, торговавших оружием. Кроме того, была прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия.