Экс-военкома Магнитогорска приговорили к 8 годам условно за взятки от призывников

Бывшего военного комиссара Магнитогорска приговорили к 8 годам лишения свободы условно за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Военком был задержан в 2019 г. вместе с посредниками. За денежное вознаграждение они предоставляли призывникам поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми последние признавались ограниченно годными к военной службе.

В результате молодых людей освобождали от призыва на военную службу, зачисляли в запас и выдавали военный билет.

Ущерб составил более 2 млн руб.

Бывшего военного комиссара приговорили к 8 годам лишения свободы условно и запретили занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Также он должен возместить ущерб в размере 1,5 млн руб.

Посредники были приговорены к лишению свободы сроком на 3,5 года и 5 лет условно и штрафам в размере 150 тыс. руб. и 220 тыс. руб.