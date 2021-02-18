В Нижнем Тагиле ищут пенсионера, внезапно пропавшего после смерти жены

Полицейские Нижнего Тагила ищут пропавшего без вести пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Василий Столбов 1951 года рождения, проживающий по улице Шевченко. С заявлением в полицию об исчезновении 10 февраля обратился его пасынок: он рассказал, что в последний раз общался с отчимом по телефону еще 3 февраля, когда сообщил, что его жена скончалась в больнице.

С тех пор пожилой мужчина перестал выходить на связь. Его телефон недоступен, а дома он не появляется.

Полицейские в беседе с жильцами дома, где проживал пенсионер, выяснили, что в день исчезновения пьяный Столбов заходил к соседям и делился своим горем. Записи с камер видеонаблюдения, установленных в том районе, зафиксировали, как пенсионер уходит от своего дома.

Оперативники уже проверили медучреждения, но похожий мужчина туда не доставлялся. Пропавший пенсионер худощавого телосложения ростом 170 сантиметров, был одет в куртку черного цвета с капюшоном и черные ботинки.

"Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Столбова, сообщить в дежурную часть отдела полиции №19 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02", - добавили в ведомстве.