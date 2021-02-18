В Нижнем Тагиле ищут пенсионера, внезапно пропавшего после смерти жены

18 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле ищут пенсионера, внезапно пропавшего после смерти жены

Полицейские Нижнего Тагила ищут пропавшего без вести пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Василий Столбов 1951 года рождения, проживающий по улице Шевченко. С заявлением в полицию об исчезновении 10 февраля обратился его пасынок: он рассказал, что в последний раз общался с отчимом по телефону еще 3 февраля, когда сообщил, что его жена скончалась в больнице.

С тех пор пожилой мужчина перестал выходить на связь. Его телефон недоступен, а дома он не появляется.

Полицейские в беседе с жильцами дома, где проживал пенсионер, выяснили, что в день исчезновения пьяный Столбов заходил к соседям и делился своим горем. Записи с камер видеонаблюдения, установленных в том районе, зафиксировали, как пенсионер уходит от своего дома.

Василий Столбов(2021)|Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Оперативники уже проверили медучреждения, но похожий мужчина туда не доставлялся. Пропавший пенсионер худощавого телосложения ростом 170 сантиметров, был одет в куртку черного цвета с капюшоном и черные ботинки.

"Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Столбова, сообщить в дежурную часть отдела полиции №19 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02", - добавили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле ищут пенсионера, внезапно пропавшего после смерти жены

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионер, розыск, полиция, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети