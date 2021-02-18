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Происшествия Свердловская область
ДТП в Качканаре (2019) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Суд оставил за решеткой виновника смертельного ДТП, сбившего байкера в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда по делу Оганнеса Егикяна, насмерть сбившего известного в Екатеринбурге мотоциклиста. Апелляцию подали сразу обе стороны процесса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, наказание в виде 7 лет и 11 месяцев колонии общего режима стороне защиты показалось слишком суровым, в то время как сторона обвинения имела диаметрально противоположное мнение. Как считает сторона обвиняемого, несмотря на сам факт ДТП и доказанную вину подсудимого в аварии, в суде не было предоставлено достаточно доказательств, указывающих на состояние алкогольного опьянения Егикяна. Защита считает, что медосвидетельствование проводилось с нарушениями.

В свою очередь представитель потерпевших посчитал, что судом необоснованно были приняты во внимание смягчающие вину обстоятельства, такие, как частичное признание вины Егикяном и принесенные семье погибшего извинения.

Рассмотрев апелляционные жалобы, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел 12 июля текущего года на перекрестке ул. Белинского и Академика Шварца. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД. При этом мужчина, управляющий автомобилем "Мерседес-Бенц", никогда не получал водительского удостоверения.

Вместе с еще двумя пассажирами (девушкой – собственницей автотранспорта и своим знакомым) обвиняемый двигался по ул. Белинского со стороны ул. Юлиуса Фучика в направлении регулируемого перекрестка с ул. Академика Шварца со скоростью около 114,71 км/ч, чем нарушил правила, обязывающие водителя в населенных пунктах двигаться со скоростью не более 60 км/ч.

В итоге мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток ул. Белинского – ул. Академика Шварца на красный, где столкнулся с мотоциклом "Хонда", водитель которого соблюдал правила дорожного движения при повороте на ул. Белинского. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы, повлекшие смерть на месте ДТП.

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Суд оставил за решеткой виновника смертельного ДТП, сбившего байкера в Екатеринбурге

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Теги: суд, апелляция, байкер, ДТП, Екатеринбург



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