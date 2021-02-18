18 Февраля 2021
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Общество В России Москва
ирония судьбы или с легким паром (2007) | Фото: www.film.ru

Скончался Андрей Мягков

В Москве скончался актер Андрей Мягков. Звезде "Иронии судьбы" и "Служебного романа" было 82 года. Смерть артиста подтвердили в МХТ им. Чехова, в котором Мягков служил много лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Мягков родился в Ленинграде, пережил блокаду, но с развитием карьеры перебрался в столицу, где с 1987 года служил в МХТ. А в 1986 году ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР. Он был лауреатом госпремий СССР и РСФСР, а еще – автором детективов, педагогом, художником. Последние десять лет он почти не снимался, но все же безумную популярность на постсоветском пространстве имел как актер кино.

Мягкова прославили комедийные роли в фильмах Эльдара Рязанова – "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж". Впрочем, не только комедийные – у того же Рязанова он сыграл Карандышева в "Жестоком романсе", а еще были роли в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева, "Днях Турбиных" Владимира Басова, в драме Марлена Хуциева "Послесловие".

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Скончался Андрей Мягков

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Теги: андрей мягков, сердечная недостаточность, биография



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