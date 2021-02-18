18 Февраля 2021
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Общество За рубежом
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Великобритании опубликовали шокирующие данные о побочных эффектах после вакцинации

Британское правительство опубликовало отчет о побочных реакциях на вакцины Pfizer и AstraZeneca по состоянию на 24 января. И они вызывают шок, пишет The Daily Expose.
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Всего было введено 5,4 млн первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1,5 млн AstraZeneca, а также около 0,5 млн вторых доз, преимущественно Pfizer/BioNTech. Зарегистрировано почти 50 тыс. побочных реакций на Pfizer и 21 тыс. – на AstraZeneca. Формально побочные эффекты "вылезают" у 1% вакцинированных, и чаще всего только этим и ограничиваются, однако во многих случаях речь идет о тяжелых последствиях.

Так, отмечается, что благодаря вакцине Pfizer, которая использует технологию м-РНК для "обучения" человеческих клеток, 5 человек ослепли. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 634 нарушения зрения после вакцинации. Издание пишет, что многие не могли долго видеться в родными и друзьями из-за изоляции, а теперь они вообще никогда их больше не увидят.

Вакцины также вызвали 21 инсульт, 6 выкидышей.

После вакцинации умерли 107 человек, причем 7 из них – это те, кто умер непосредственно после прививки ("упали замертво сразу после укола"), и это только то, что попало в отчет.

Издание отмечает, что все это произошло "в результате получения экспериментальной, экстренно одобренной вакцины, производители которой абсолютно не несут ответственности за любые побочные реакции".

Также на 24 января сообщалось о 69 случаях паралича Белла - состояния, которое вызывает слабость или паралич мышц одной стороны лица (так называемая лицевая асимметрия).

Правительство, как обычно, объясняет все тяжелые последствия тем, что люди имели какие-то проблемы со здоровьем, то есть просто отмахивается.

"Это только непосредственные побочные эффекты вакцин, и только те, о которых сообщалось. Мы боимся думать о том, какие неблагоприятные последствия мы можем увидеть в долгосрочной перспективе", - заключает The Daily Expose.

Недавно американский ветеран иммунологии Дж. Барт Классен опубликовал научную статью, в которой показал, что использование вакцин, основанных на новых технологиях, может привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус, - хроническим дегенеративным неврологическим заболеваниям.

Между тем в 2020 году во многих странах производителям вакцин был предоставлен иммунитет от гражданской ответственности в случае последствий от их использования.

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В Великобритании опубликовали шокирующие данные о побочных эффектах после вакцинации

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, Великобритания, побочные эффекты



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