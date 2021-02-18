Депутаты Пермского края присвоили больнице имя депутата, умершей от COVID-19

Пермской городской детской клинической больнице №3 присвоили имя бывшего ректора Пермского государственного медицинского университета, экс-депутата заксобрания Ирины Корюкиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято депутатами краевого заксобрания на сегодняшнем заседании. Инициатива была предложена сотрудниками больницы.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила народным избранникам, что Ирина Корюкина возглавляла кафедру педиатрии, расположенную в больнице №3, с 1992 года.

Напомним, Ирина Корюкина скончалась 7 декабря 2020 года. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. После ее смерти мандат получил депутат думы Октябрьского городского округа Александр Житников.