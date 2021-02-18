"Получилось хуже, чем всегда": в Госдуме нахрапом проводят закон о "просветительской деятельности"

Скандальный законопроект о просветительской деятельности накануне обсуждали на думском комитете по образованию и науке. Внесенные оппозиционными депутатами поправки, которые смягчали требования проектируемого закона, были отклонены. Зато предложения соавторов документа – сенаторов Кравченко, Климова и Афанасьева - об еще большем ужесточении требований к "просветителям" комитет поддержал. В итоге может оказаться, что законопроект пройдет Госдуму только голосами "Единой России".

"Законопроект, целью которого заявлено "защита России от иностранного вмешательства", в действительности запрещает любое распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок и личного опыта. Слова представителей Комитета по науке и образованию – это одно, а текст документа (очень плохо написанного документа) – совсем другое. Хотели как лучше – а получилось даже хуже, чем всегда", - пишет в своем Telegram-канале справедливоросс Федот Тумусов. Он заявил, что его фракция будет голосовать против (примечательно, что среди соавторов документа есть однопартиец Тумусова Николай Рыжак).

Он высмеивает попытки власти "запретить весь интернет, разговоры на улицах, книги, газеты": "Запретить любую передачу опыта – что очно, что в интернете – вот, за что предлагают нам голосовать. И попутно выставить государство на посмешище, потому что ни у кого даже теоретически не хватит ресурсов на это".

По словам Тумусова, комитет Госдумы идет к цели, не замечая вообще ничего: обращение региональных общественных организаций, президиума Российской академии наук, наконец, петиций пользователей сети, собирающих по 200 тыс. подписей.

"Так что я надеюсь на то, что предлагаемый Думе документ будет обезврежен. Пройти он не должен", - заключил Тумусов.

Напомним, законопроект был принят в первом чтении 23 декабря 2020 года, второе чтение назначено на 9 марта.