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Общество За рубежом
Михаил Фридман (2018) | Фото: polytika.ru

В Испании возобновили дело о возможной причастности миллиардера Фридмана к банкротству Zed

Национальная судебная палата Испании возобновила уголовное дело о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На продолжении расследования настояла прокуратура после того, как были найдены некие документы. Речь идет, в том числе, об электронных письмах, подтверждающих причастность российского миллиардера к намеренному разорению Zed.

Дело, возбужденное в 2019 году, закрыли в декабре 2020 года, напоминает РБК.

По мнению прокурора, Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Прокуратура считает, что бизнесмен играл "основополагающую роль" в истории с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании, писал Forbes.

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В Испании возобновили дело о возможной причастности миллиардера Фридмана к банкротству Zed

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Теги: михаил фридман, Zed WorldWide



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