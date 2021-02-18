В Челябинске сотрудника регионального ГУ МВД обвиняют в получении взятки

В Челябинске задержан сотрудник одного из структурных подразделений ГУ МВД России по области. Ему предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый до 2012 г. получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в не привлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.