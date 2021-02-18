На ликвидацию 83 гектаров свалок в Прикамье потратят почти 250 миллионов рублей

В Пермском крае стартовала программа "Экологическая реабилитация территорий", в рамках которой за три года регион распрощается с не менее 70 свалками общей площадью в 83 Га. На ликвидацию свалок, а также последующее восстановление земли, планируется потратить 247 млн руб. краевого бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, главная задача программы – снизить негативное воздействие н почву. Инициатором выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, а 17 февраля на заседании регионального правительства был утвержден порядок предоставления субсидий муниципалитетам.

"Муниципалитеты ежегодно ликвидируют достаточно большое количество небольших свалок, делая это собственными силами. Новая программа нацелена на крупные объекты, которые нужно не просто ликвидировать, но и провести работы по рекультивации и восстановлению нарушенных земель. Это крупные мероприятия, которые территории не смогут реализовать без помощи региона", - подчеркнул Дмитрий Махонин.

По информации министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в текущем году в рамках программы запланированы затраты в размере 50 млн руб. Работы по ликвидации мусорных свалок в пределах населенных пунктов должны состояться летом и осенью, а отбор объектов будет завершен уже к концу марта.

На сегодняшний день, потребность в ликвидации свалок имеет 21 муниципалитет, среди которых Кочевский муниципальный округ, Чердынский городской округ, Большесосновский муниципальный район и ряд других территорий. Централизованную услугу по вывозу отходов получает 97% населения Прикамья или жители 2 тыс. 102 населенных пунктов.