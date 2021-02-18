На Среднем Урале создается новый охотничий заказник "Тошемский"

На Среднем Урале создается новая особо охраняемая природная территория областного значения – государственный зоологический охотничий заказник "Тошемский".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, он появится уже в этом году в рамках нацпроекта "Экология". "Тошемский" расположится на территории Ивдельского городского округа.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, площадь заказника составит 113,5 тысяч гектаров.

"Заказник предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных. Он увеличит общую долю особо охраняемых природных территорий до 7,31% от общей площади области. Нацпроектом предусмотрено достичь 8,08% к 2030 году, и создание нового заказника – это большой шаг к этой цели", - отметил министр.

Предполагается, что статус ООПТ позволит сохранить уникальную растительность и редкие виды животных: северный олень, речная выдра, европейская норка и соболь. В заказнике будут сохранены лесные, болотные и горные природные комплексы, он призван решить и такую задачу, как сохранение традиционного природопользования коренного малочисленного народа Севера манси. При этом антропогенное воздействие на данную территорию будет значительно ограничено.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области уже подготовлены все документы для создания новой территории. Управление заказником будет возложено на региональную дирекцию по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных.