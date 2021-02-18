В США выявлен гибрид британского и американского штаммов коронавируса

18 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

В США выявлен гибрид британского и американского штаммов коронавируса

В США выявили гибридный штамм коронавируса, который образовался от слияния двух штаммов - британского и американского.

По данным Daily Mail, он был обнаружен в штате Нью-Мексико, пока только у одного зараженного пациента. При этом ученые не исключают, что данная разновидность коронавируса уже распространяется по всем штатам, пишет Regnum. О заразности нового вида данных нет.

Отметим, некоторые ученые высказывали мнение, что вероятность заразиться сразу двумя штаммами крайне мала.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций. Так, мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными. Также ученые полагают, что у этой разновидности может быть еще одна мутация (помимо E484K), которая помогает вирусу избавиться от антител организма.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США выявлен гибрид британского и американского штаммов коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штамм, коронавирус, британский штамм, американский штамм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети