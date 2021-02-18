В США выявлен гибрид британского и американского штаммов коронавируса

В США выявили гибридный штамм коронавируса, который образовался от слияния двух штаммов - британского и американского.

По данным Daily Mail, он был обнаружен в штате Нью-Мексико, пока только у одного зараженного пациента. При этом ученые не исключают, что данная разновидность коронавируса уже распространяется по всем штатам, пишет Regnum. О заразности нового вида данных нет.

Отметим, некоторые ученые высказывали мнение, что вероятность заразиться сразу двумя штаммами крайне мала.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций. Так, мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными. Также ученые полагают, что у этой разновидности может быть еще одна мутация (помимо E484K), которая помогает вирусу избавиться от антител организма.