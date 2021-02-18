В Европе после прививок резкий рост смертности среди стариков

В Испании в течение месяца месяца после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли уже 46 стариков в одном из домов престарелых. Об этом сообщают испанские СМИ. Власти решили приостановить введение второй вакцины Pfizer в этом доме.

В другом доме престарелых в той же провинции вскоре после прививки умерли 22 старика.

Ранее массовые смерти стариков после прививок были зафиксированы в Норвегии, где умерли 29 человек, в Германии (там 13 смертей были названы "совпадением"), еще раз в Германии (в течение четырех дней после прививки умерли 10 пациентов паллиативной помощи), в Англии (умерли 22 из 72 постояльца дома престарелых в Бейзингстоке), в США (умерли 24 старика в доме престарелых в Сиракузах, штат Нью-Йорк), в Нидерландах (15 умерших).

Не может не вызывать подозрений такой факт. В Гибралтаре число смертей от коронавируса на начало января составляло 16. После начала массовой вакцинации произошел резкий рост смертей - около 40 за 10 дней. Управление здравоохранения Гибралтара, естественно, не нашло никаких доказательств какой-либо причинной связи между резким ростом смертности и кампанией по вакцинации.

На прошлой неделе британский Альянс за свободу медицины опубликовал срочное открытое письмо, призывающее к немедленному расследованию смертей после вакцинации в Великобритании. Там обращают внимание на большой рост смертности в домах престарелых после проведения вакцинации. Так, количество смертей утроилось за две недели с 8 по 22 января - как раз во время массовой вакцинации. Подобное имеет место также в Израиле и Ирландии. Альянс отмечает, что безопасность вакцин для пожилых не была доказана.

Ранее сообщалось, что корпорация Pfizer оказывала давление в Европе ради сертификации.