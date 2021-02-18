18 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО В России
Николай Бондаренко (2018) | Фото: kprf-saratov.ru

Бондаренко назвали нарушителем депутатской этики и грозят лишением мандата

Саратовская областная дума признала депутата от КПРФ Николая Бондаренко и его коллегу Александра Анидалова нарушителями депутатской этики из-за участия этих политиков в протестной акции 31 января. Это решение может стать началом лишения Бондаренко депутатского мандата, полагают некоторые наблюдатели.
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Накануне глава мандатной комиссии думы Николай Бушуев ("Единая Россия") сообщил о заявлении депутатов-единороссов Сергея Гладкова и Юлии Литневской. Они пожаловались на Анидалова и Бондаренко.

"Материалы и видеозаписи несанкционированного митинга 31 января, размещенные в сети интернет, также свидетельствуют о грубых, оскорбительных высказываниях депутата Бондаренко в адрес политической партии ("Единая Россия"), что нарушает правила депутатской этики... Решением мандатной комиссии признано нарушение депутатом Анидаловым и Бондаренко правил депутатской этики с рекомендацией распространить в СМИ сообщения об указанных фактах нарушения", - цитирует Бушуева РИА Новости.

Постановление о нарушении было принято думским большинством, хотя опальные депутаты виновными себя не считают.

Ранее угроза лишения статуса депутата пришла к Бондаренко из другого комитета областной думы – по доходам. Там посчитали, что коммунист незаконно обогащается на доходах от своего популярного видеоблога на YouTube. Такое обвинение выглядит странно, ведь госслужащим разрешается получать доход от творческой деятельности, в блоге "Дневник депутата" Николай Бондаренко рассказывает о работе, но не рекламирует там свои услуги в качестве депутата. По крайней мере у комиссии по доходам таких упреков нет.

Сам же Бондаренко не исключил, что его могут лишить депутатского мандата и в случае уголовного преследования он не сможет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре этого года (а конкурентом Бондаренко по округу, кстати, пойдет спикер нынешнего созыва ГД Вячеслав Володин. Совпадение?).

Напомним, что 8 февраля депутата задержали и позже оштрафовали по решению суда на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января.

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Бондаренко назвали нарушителем депутатской этики и грозят лишением мандата

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Теги: николай бондаренко, депутатская этика, саратовская областная дума, вячеслав володин



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