Прикамский бюджет пополнился на миллиард благодаря нарушителям ПДД

По итогам прошлого года бюджет Пермского края пополнился на 1,2 млрд руб. за счет штрафов за нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент Накануне.RU.

Такую статистику привел начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов. Он представил депутатам доклад "Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Пермского края за 2020 год".

При этом Щеглов отметил, что число ДТП в регионе снизилось на 19% - до 2407 происшествий. Число ДТП со смертельным исходом по сравнению с 2019 г. снизилось на 14,4%. Жертвами ДТП стали 244 человека.