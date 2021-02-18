Текслер снял ряд ковидных ограничений в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Разрешается увеличить заполняемость залов на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях с 60% до 75%. Снят запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. При этом организаторы должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 7 марта.

Накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что власти Челябинской области задумываются о том, чтобы ослабить режим самоизоляции для граждан 65+.