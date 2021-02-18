В аэропорту Екатеринбурга пьяный дебошир разнес дверь выхода на посадку

Транспортные полицейские задержали очередного дебошира в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 61-летний житель Нижнего Тагила, находясь в стерильной зоне терминала А и ожидая посадки на рейс до Санкт-Петербурга, разбил дверное стекло выхода на посадку №10.

При этом нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина совершенно не отдавал отчета своим действиям и выражался отборной бранью.

Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в крови тагильчанина 0,6 промилле алкоголя. В итоге агрессор был задержан и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").