Бывший Схиигумен отрекся от своих политических заявлений

Отлученный от церкви и лишенный сана бывший схиигумен Сергий (Романов) обратился к своим сторонникам, заявив, что ОНК просят его предать собственные учения ради прекращения уголовного дела и свободы. Предавать религиозные воззрения он не собирается, зато отрекся от участия в политической деятельности.

"Общественная наблюдательная комиссия дважды предлагала мне предать наставления своего духовного отца Кирилла Павлова. 1. Взять все документы с целью, чтобы меня отправили на Афон; 2.Поминать Святейшего, митрополита Кирилла и митрополита Евгения, передать всех своих чад, благотворителей митрополиту Евгению и Патриарху за свободу, предать Христа и свои проповеди. Я категорически отказался ценой предательства всех, кто меня знает, обрести свободу", - написано в "ответе Романова всем ревнителям Православия", записанном его адвокатами в СИЗО-4.

Он также сообщил, что не собирается сходить с креста исповеднического, как об этом твердят слухи. "С креста не сходят - с креста снимают", - заявил Романов.

В своем обращении бывший схиигумен также упрекнул игуменью Варвару, которая, по его словам, "била себя в грудь и говорила, что никогда не возьмет на себя документы и монастырь". Однако сейчас Варвара – "Павлуша" взяла реквизиты, ИНН и счета, якобы, без согласия сестер монастыря. Таким образом, монахиня, по словам Романова, предала благословение Кирилла Павлова, которое клялась чтить.

"Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН, - говорил Кирилл Павлов. - Я лично брать не буду", - цитирует бывший схимонах, акцентируя внимание на финансовой стороне вопроса своего дела.

Романов также отрекся от своего участия в какой-либо политической деятельности, заявив, что никогда не пропагандировал забастовки или демонстрации. Он также заявил, что если "кем-либо будет поднят вопрос о политике, он лично прекратит всякое общение".

"Еще раз повторяю, грешный схиигумен Сергий, я вне политики церковной и государственной. Никогда не благословлял ни на забастовки, ни на стачки, ни на демонстрации. Призывал только к покаянию: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Верьте в Евангелие и спасены будете", - заключил Романов.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал Романова на два месяца. 10 февраля 2021 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск Екатеринбургской епархии к администрации Среднеуральска. Речь шла о признании права собственности на объект недвижимости – здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", который является частью Среднеуральского женского монастыря.