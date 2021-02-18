Руководитель МВД Прикамья заявил, что полиция - политически не ангажирована

18 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Законодательное собрание Пермского края (2016) | Фото: v-kurse.info

Руководитель МВД Прикамья заявил, что полиция - политически не ангажирована

Органы внутренних дел - политически не ангажированы. Такое заявление на сегодняшнем заседании заксобрания Прикамья сделал начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов, комментируя недавно прошедшие в регионе митинги "радикальной молодежи", передает корреспондент Накануне.RU

"Есть нарушение закона - несанкционированные мероприятия. Будет соответствующая реакция. А что вы хотите, призвать меня не реагировать? Есть нарушение 54 федерального закона о собраниях, шествиях, демонстрациях и я как руководитель главного управления не должен реагировать? Тогда можно пойти дальше - не реагировать на закладки, на преступления. Все в рамках закона", - заявил он.

В ответ на вопрос депутата Александра Григоренко об обращениях общественников в связи с некими нарушениями в действиях сотрудников МВД, главный полицейский региона отметил, что сперва нужно понять, о каких именно обращениях он говорит.

Митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Пермском крае в этом месяце. Отметим, что уполномоченный по правам человека в Пермском краев Павел Миков ранее заявлял, что нарушений прав человека в действиях сотрудников МВД не было, а вот самих митингующих Миков обвинял в хулиганстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководитель МВД Прикамья заявил, что полиция - политически не ангажирована

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Щеглов, митинги, Навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2021 11:22 Мск Уполномоченный по правам человека в Прикамье посетил задержанных после митинга пермяков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети