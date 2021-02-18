Руководитель МВД Прикамья заявил, что полиция - политически не ангажирована

Органы внутренних дел - политически не ангажированы. Такое заявление на сегодняшнем заседании заксобрания Прикамья сделал начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов, комментируя недавно прошедшие в регионе митинги "радикальной молодежи", передает корреспондент Накануне.RU

"Есть нарушение закона - несанкционированные мероприятия. Будет соответствующая реакция. А что вы хотите, призвать меня не реагировать? Есть нарушение 54 федерального закона о собраниях, шествиях, демонстрациях и я как руководитель главного управления не должен реагировать? Тогда можно пойти дальше - не реагировать на закладки, на преступления. Все в рамках закона", - заявил он.

В ответ на вопрос депутата Александра Григоренко об обращениях общественников в связи с некими нарушениями в действиях сотрудников МВД, главный полицейский региона отметил, что сперва нужно понять, о каких именно обращениях он говорит.

Митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Пермском крае в этом месяце. Отметим, что уполномоченный по правам человека в Пермском краев Павел Миков ранее заявлял, что нарушений прав человека в действиях сотрудников МВД не было, а вот самих митингующих Миков обвинял в хулиганстве.