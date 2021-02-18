В Челябинской области за сутки скончались 13 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 238 случаев COVID-19, 13 пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 49 тыс. 976 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 807 заболевших. За сутки выписаны 334 человека, всего в регионе выздоровели 42 тыс. 176 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 13 человек, из них семь от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.