Глава "Нафтогаза" назвал срыв строительства "Северного потока-2" "вопросом жизни и смерти для украинцев"

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев очень нервно высказался в сети по поводу "Северного потока-2". Он назвал газотранспортную систему Украины частью оборонной системы, пока по ней транзитом идет газ из России в европейские страны. Соответственно, в строительстве морского газопровода на Украине видят угрозу.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны", — написал Коболев в Facebook.

Он полагает, что остановка строительства СП-2 является для украинцев "вопросом жизни и смерти". При этом Коболев считает "Северный поток-2" геополитическим проектом, у которого нет экономической выгоды, передает РБК.

Между тем, российские власти как раз делают акцент на том, что "Северный поток-2" снизит стоимость газа для европейского потребителя, но при этом его реализация не носит стратегического характера – поставлять газ в том же объеме Россия может и по существующим мощностям, но это выходит дороже для Европы. Не так давно об экономике проекта подробно рассказывал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Парламентарий указывает на тот факт, что сейчас Европа обеспечена газом, газ составляет до четверти в энергоснабжении региона, а доля российского газа в нем, в свою очередь, - около 35%. "Мы можем полагать, что наша доля сохранится. Мы можем ее обеспечивать и существующими мощностями", - заявил Завальный.

По словам депутата, "Северный поток-2" будет обеспечиваться новой ресурсной базой (Бованенково и др.), а главное – будет значительно короче существующих "плеч", что сделает газ в этой трубе дешевле для европейского потребителя даже с учетом роста себестоимости добычи на Ямале.

"Немцы были инициаторами этого проекта, - говорит Завальный. - Это очень хорошая перспектива на десятилетия вперед. Он [газопровод] обязательно будет построен. И никакие амбиции отдельных стран в итоге не будут влиять. Да, будут оказывать некоторое влияние, риски есть, но только в смещении сроков ввода в эксплуатацию".