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Тюменский государственный университет, ТюмГУ, 5-100, 5.100 (2015) | Фото: ТюмГУ

В Счетной палате заявили о невыполнении целей проекта "5-100"

Российские вузы-участники проекта "5-100" не смогли выполнить ряд основных показателей результативности. Такой вывод содержится в опубликованных материалах Счетной палаты.

Отмечается, что университеты быстро поднимаются в глобальных рейтингах конкурентоспособности (ARWU, THE, QS), но за пять лет ни один из них, кроме МГУ, так и не вошел в топ-100 самых влиятельных вузов.

Напомним, по планам, к 2020 году минимум пять университетов из этого списка должны были войти в первую сотню международных рейтингов.

Более того, реализация проекта углубила разрыв между вузами, которые участвовали в нем, и теми, кто был лишен такой поддержки государства, признали в Счетной палате.

В СП отметили, что хотя сами цели "Проекта 5-100" реализовать не удалось, он был очень полезен в плане укрепления позиций университетов: многие из них сумели встроиться в "мировые тенденции реализации программ академического превосходства".

Кроме того, участвовавшие в проекте вузы вынуждены были обновить свои программы развития, которые стали современными.

Проект "5–100" утвердил в 2012 году президент РФ Владимир Путин одним из майских указов. За семь лет на него выделили 80 млрд рублей.

Всего среди участников - 21 российский вуз, среди них есть и уральские – Уральский федеральный университет, Тюменский государственный университет, Южноуральский государственный университет.

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В Счетной палате заявили о невыполнении целей проекта "5-100"

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Теги: проект 5-100, счетная палата, вузы



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