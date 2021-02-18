18 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловское правительство установило стандарты стоимости ЖКУ на 2021 год

Правительство Свердловской области на заседании 18 февраля установило стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, по сравнению с прошлым, 2020 годом, их рост на территориях муниципалитетов составит от одного до трех процентов.

"И это позволит увеличить размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан на общую сумму 2,43 миллиарда рублей", - уточнил глава региона.

Областной стандарт используется для расчета субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг для тех, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, для жителей региона со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума эта доля расходов составляет 12 процентов, а для иных потребителей – 22 процента.

министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, Красноуфимск(2015)|Фото: Департамент информационной политики губернатора

"Если же начисления превышают указанные показатели, компенсацию оставшейся суммы уральцы смогут получить из областного бюджета. Для этого им достаточно обратиться в местные органы соцзащиты", - добавил Смирнов.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством областной стандарт пересматривается ежегодно. Главным образом он зависит от двух составляющих – тарифов и нормативов, используемых на той или иной территории при начислении платы на ЖКУ, и величины минимального взноса на капремонт.

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Свердловское правительство установило стандарты стоимости ЖКУ на 2021 год

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Теги: ЖКУ, стандарты, Свердловская область



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