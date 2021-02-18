В ДТП в центре Челябинска пострадали два человека

Два человека пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в центре Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 17 февраля на улице Красная. Водитель ВАЗ 21124 на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем КИА. После удара ВАЗ врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал 19-летний водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки – 33-летняя женщина.