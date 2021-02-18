18 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Госдума, депутаты, телефоны (2019) | Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ

Как бы не перетрудиться: Госдума за два месяца провела всего четыре пленарных заседания

Несмотря на то, что депутаты Госдумы собирались ударно потрудиться в последнюю перед выборами сессию, с начала года они провели только восемь пленарных заседаний – по четыре в месяц. И если в январе это можно было объяснить длительными каникулами (парламентарии присовокупили к новогодним выходным региональную неделю и вернулись в Москву только во второй половине месяца), то теперь их нерасторопность вызывает удивление. На пленарном заседании рассматривается не больше половины вопросов от внесенных в повестку, хотя даже Владимир Путин накануне призвал лидеров фракций не оставлять "хвостов" для депутатов нового созыва Госдумы.
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На этой, длинной неделе у депутатов было запланировано три пленарных заседания, но накануне они приняли постановление, которым отменили третье заседание на неделе. Причины отмены в документе не указывается, решение было предложено советом Госдумы, на пленарке парламентарии его поддержали, последняя неделя февраля будет у них региональной. Стоит отметить, что до пандемии обычный график нижней палаты парламента составляли три пленарные недели и одна региональная (не менее девяти заседаний в месяц).

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков накануне заявил, что в марте депутатам надо рассмотреть 64 законопроекта, из них пять – президентские (они точно будут рассмотрены, чего не скажешь о "приоритетных" проектах оппозиционных партий, а между тем, они касаются развития института социальных гарантий, например, индексации пенсий работающих пенсионеров). Всего же, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сейчас в Думе внесенными остаются 1200 законопроектов, некоторые лежат в парламенте годами.

Накануне во время встречи с парламентариями президент России Владимир Путин заявил: "Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом. Следующий созыв думы принял бы от вас качественное наследство, без не решенных вопросов. Рассчитываю, что благодаря совместной работе представителей всех фракций планы законодательной работы будут реализованы в срок".

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Как бы не перетрудиться: Госдума за два месяца провела всего четыре пленарных заседания

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Теги: госдума, пленарное заседание, режим работы, законотворчество



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