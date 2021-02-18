18 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале осудили пациентку, бившую медсестру головой о стол

Суд на Среднем Урале вынес приговор по уголовному делу о причинении пациенткой телесных повреждений медсестре.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница Каменска-Уральского. Как показало расследование, в январе прошлого года пьяная женщина находилась в кабинете травматологического отделения поликлиники №2, где ей оказывали помощь. Внезапно из хулиганских побуждений и в присутствии посторонних людей она стала избивать медицинскую сестру, которая была при исполнении служебных обязанностей.

Злоумышленница схватила ее за волосы и с силой ударила головой о стол, причинив физическую боль и закрытую черепно-мозговую травму. Позже эксперты квалифицировали это как легкий вред здоровью.

В суде женщина полностью признала свою вину. Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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На Среднем Урале осудили пациентку, бившую медсестру головой о стол

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Теги: медсестра, избила, больница, суд, Средний Урал



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