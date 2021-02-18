Суд изъял у генерала ФТС Кизлыка имущество на 153 млн рублей

Мещанский районный суд изъял у экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги имущество на 153 миллиона рублей.

Речь идет о денежных средствах, ценностях и недвижимости. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

Ранее ведомство предъявило иск к Кизлыку об обращении в доход государства имущества более чем на 121 млн рублей. Проверка выявила несоответствие доходов экс-главы ФТС и его супруги стоимости имущества, которым они владеют.

Генпрокуратура просила о конфискации наличности на сумму 89 миллионов рублей, двух золотых слитков и одного серебряного, ювелирных изделий, часов и ручек люксовых марок общей стоимостью 32 миллиона рублей, а также икон.

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в декабре 2019 года. Их обвиняют по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оба отправлены под арест.

По версии следствия, Кизлык и его сообщники из числа сотрудников ведомства помогали освободиться от уголовной ответственности или заплатить меньший штраф людям, занимавшимся контрабандой денег, пишет Regnum.

Перед задержанием Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.

При обыске у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также дорогие часы и драгоценности.