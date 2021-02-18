Суд изъял у генерала ФТС Кизлыка имущество на 153 млн рублей

18 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
взятка, рубли, купюры, деньги, пять тысяч, 5000 (2016) | Фото:

Суд изъял у генерала ФТС Кизлыка имущество на 153 млн рублей

Мещанский районный суд изъял у экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги имущество на 153 миллиона рублей.

Речь идет о денежных средствах, ценностях и недвижимости. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

Ранее ведомство предъявило иск к Кизлыку об обращении в доход государства имущества более чем на 121 млн рублей. Проверка выявила несоответствие доходов экс-главы ФТС и его супруги стоимости имущества, которым они владеют.

Генпрокуратура просила о конфискации наличности на сумму 89 миллионов рублей, двух золотых слитков и одного серебряного, ювелирных изделий, часов и ручек люксовых марок общей стоимостью 32 миллиона рублей, а также икон.

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в декабре 2019 года. Их обвиняют по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оба отправлены под арест.

По версии следствия, Кизлык и его сообщники из числа сотрудников ведомства помогали освободиться от уголовной ответственности или заплатить меньший штраф людям, занимавшимся контрабандой денег, пишет Regnum.

Перед задержанием Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.

При обыске у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также дорогие часы и драгоценности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд изъял у генерала ФТС Кизлыка имущество на 153 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр кизлык, генпрокуратура, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.07.2020 11:30 Мск Генпрокуратура просит изъять 121 млн у бывшего главы управления ФТС
Ранее 24.12.2019 20:00 Мск Арестован еще один высокопоставленный сотрудник ФТС
Ранее 24.12.2019 15:40 Мск После обысков в ФТС у генерала Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов
Ранее 24.12.2019 11:14 Мск СМИ: После обысков в ФТС задержан глава управления таможенного дознания
Ранее 23.12.2019 20:35 Мск Теперь официально. ФТС рассказала, в какие ее кабинеты пришли следователи
Ранее 23.12.2019 13:33 Мск СМИ сообщают о масштабных обысках в органах ФТС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети