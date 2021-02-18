Уралвагонзавод впервые покажет "Армату" и УБИМ на международной выставке

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) в составе общей экспозиции концерна УВЗ на IDEX 2021 (международная выставка и конференция по вопросам обороны) впервые представит танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

В Уралвагонзаводе отмечают, что Т-14 на платформе "Армата" - единственный на планете танк третьего послевоенного поколения, на текущий момент не имеющий аналогов. Оригинальная компоновка техники позволяет экипажу размещаться в высокозащищенном обитаемом отделении управления, который изолирован от топлива и боеприпасов. Т-14 отлично защищен, в том числе и от высокоточного оружия. Благодаря специальной аппаратуре техника может интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном.

Огневая мощь Т-14 обеспечена благодаря необитаемому дистанционно управляемому боевому модулю с пушкой повышенного могущества, спаренной с пулеметом и дистанционно управляемой пулеметной установкой. А динамику и маневренность обеспечивает дизельный двигатель высокой мощности производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). Машина также оснащена газотурбинным агрегатом питания, что обеспечит работу основных систем при неработающем основном двигателе.

Что качается универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ), то она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, это касается также и радиоактивно зараженной местности. УБИМ может выполнять работу сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Наряду с новинками участники и гости выставки увидят и давно зарекомендовавшую себя танки Т-90МС, модернизированный Т-72 и боевую машину поддержки танков (БМПТ), которая была создана в Уральском КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех).