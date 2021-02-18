18 Февраля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, совещание в полпредстве (2016) | Фото: Накануне.RU

"Газпром нефть" вызовет в Ханты-Мансийске "Дух огня"

Губернатор Наталья Комарова в Москве провела встречу с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и председателем Совета Федерации Валениной Матвиенко. Разговор шёл про уточнение деталей сотрудничества региона и нефтяной компании, а также о социально-экономическом развитии автономии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С Дюковым Комарова подписала дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом, компания планирует в 2021 г. выделить деньги на мероприятия, связанные с поддержкой социальных проектов, общественных объединений, строительства и капитального ремонта объектов в Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах. Соглашением также предусмотрено строительство жилого дома в Ханты-Мансийске. При поддержке "Газпром нефти" в округе состоятся международные мероприятия – фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" и молодёжный форум "Нефтяная столица".

Наталья Комарова, Александр Дюков(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Во время встречи с Матвиенко подвели итоги социально-экономического развития региона за прошлый год, перспективы восстановления экономического роста в ХМАО. Собеседницы затронули преодоление автономией последствий распространения коронавируса. Она отметила нормализацию эпидемиологической ситуации в регионе, снижение нагрузки на систему здравоохранения ХМАО, сокращение числа заболевших.

Губернатор рассказала, что, несмотря на сокращение объемов добычи нефти, внутренний региональный продукт составляет порядка 4 трлн руб.

"Предприятия региона работают. В отраслях, не связанных с нефтедобычей, наблюдается рост от 5 до 14%", - сказала Комарова.

Валентина Матвиенко, Наталья Комарова(2021)|Фото: Совет Федерации

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"Газпром нефть" вызовет в Ханты-Мансийске "Дух огня"

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Теги: Наталья Комарова, Александр Дюков, Валентина Матвиенко



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