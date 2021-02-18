Баррикады в Мадриде: в столкновениях с полицией пострадали 55 человек

В ходе беспорядков в Мадриде, Барселоне и других каталонских городах было задержано минимум 44 человека, 55 получили ранения (в том числе 25 полицейских).

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Протесты на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль изначально носили мирный характер: люди хлопали в ладоши и скандировали "Нет насилию со стороны полиции" и "Свободу Пабло Хаселю". Пабло Хасель – каталонский рэпер левых взглядов, задержанный в Льеде во вторник. Ранее суд приговорил его к девяти месяцам тюрьмы за твиты.

По данным Reuters, полиция начала разгонять толпу дубинками. Тогда несколько протестующих в ответ начали бросаться в силовиков бутылками и камнями, отколотыми от тротуара. Протестанты начали поджигать мусорные контейнеры и создавать баррикады на узких улицах Мадрида.

Аналогичным образом ситуация развивалась в Барселоне, где полиция начала стрелять по толпе резиновыми пулями, ранения получили журналисты, в том числе и корреспондент Reuters.

В социальных сетях тем временем распространяется анонс новых акций протеста, намеченных на сегодняшний вечер. Активисты намерены вновь призвать к освобождению Хаселя. Полиция тоже готовится: "укрепляет уязвимые районы", чтобы избежать новых беспорядков, сообщил источник издания в каталонской полиции.