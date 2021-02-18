Захарова: Требование ЕСПЧ по Навальному — давление на Россию

В МИД РФ заявили, что требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является одной из форм внешнего давления на Россию.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, это - еще один "элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны". Она подчеркнула, что требование ЕСПЧ фактически является "залпом по международному праву".

"Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали", - цитирует Захарову Regnum.

Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия требование выполнять не будет, в соответствии с положениями Конституции. Ситуацию также прокомментировал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.