Глава Кировского района Екатеринбурга отстранен от должности на время расследования

Главу Кировского района в Екатеринбурге Александра Лошакова отстранили от должности на время расследования. Информацию об это Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

"Он отстранен от должности на время расследования с 5 февраля", - сообщили в мэрии.

На сайте администрации района уже отсутствует информация о Лошакове. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Напомним, что в ноябре прошлого года против главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова было возбуждено уголовное дело. В это время сотрудники ФСБ также проводили обыски в администрации Кировского района. Мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупционных схемах при ремонте дорог. Сообщалось, что глава района Александр Лошаков был задержан и допрошен. После допроса его отпустили. Якобы Лошаков является подозреваемым и по уголовному делу о мошенничестве. Но официально это в следствии не подтверждали.

Позже, в декабре, с Александра Лошакова сняли два обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств по статье 15.14 КоАП РФ. Такое решение принял районный суд. Протоколы по двум фактам составляла Счетная палата Екатеринбурга. А уже 10 февраля в ДЭУ Кировского района уральской столицы снова прошли обыски.