В Екатеринбурге ночью сгорел автосервис на Шефской

В Екатеринбурге минувшей ночью горел автосервис.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, около 4 часов поступил сигнал о пожаре на улице Шефская в уральской столице: на площади в 100 кв.м огнем были повреждены помещение автосервиса, автомобиль "Газель" и слесарное оборудование.

Еще до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировался человек. Он был передан бригаде "скорой помощи".

В тушении задействовали 12 единиц техники и 44 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 7 часов утра.

Точную причину пожара теперь предстоит установить специалистам.