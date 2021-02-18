18 Февраля 2021
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Одобрено проведение III фазы исследования "Спутника Лайт"

Министерство здравоохранения России выдала разрешение на проведение международных клинических исследований однокомпонентной вакцины против COVID--19 "Спутник Лайт" российского производства.

Препарат создан Центром имени Гамалеи. В рамках третьей фазы будет оценена эффективность вакцины, иммуногенность и безопасность. Исследования, которые рассчитаны до 28 января 2022 года, примут участие 4 тыс. добровольцев. Мероприятия будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове и Смоленске, сообщает ТАСС.

В конце прошлого года на большой пресс-конференции о появлении "лайт-вакцины" сообщил Владимир Путин. Его слова прокомментировал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что препарат будет поставляться за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным "Спутником V".

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Одобрено проведение III фазы исследования "Спутника Лайт"

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Теги: вакцина, коронавирус, исследования



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