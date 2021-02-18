В Екатеринбурге разыскивают наехавшего на подростка водителя трактора

В Екатеринбурге полицейские разыскивают очевидцев наезда на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, авария случилась 2 февраля около 14 часов напротив дома № 0/1ул. Токарей. Водитель трактора при движении задним ходом по тротуару наехал ковшом на пешехода. Наезда он не заметил и уехал с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате аварии пострадала 14-летняя девушка. Ее мать вызвала медиков.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется розыск водителя трактора. Ему грозит до полутора лет заключения, или административный арест на срок до 15 суток.