18 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2006) | Фото: www.mechnik.spb.ru

В Екатеринбурге разыскивают наехавшего на подростка водителя трактора

В Екатеринбурге полицейские разыскивают очевидцев наезда на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, авария случилась 2 февраля около 14 часов напротив дома № 0/1ул. Токарей. Водитель трактора  при движении задним ходом по тротуару наехал ковшом на пешехода. Наезда он не заметил и уехал с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате аварии пострадала 14-летняя девушка. Ее мать вызвала медиков.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется розыск водителя трактора. Ему грозит до полутора лет заключения, или административный арест на срок до 15 суток.

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В Екатеринбурге разыскивают наехавшего на подростка водителя трактора

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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