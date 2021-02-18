Двое детей погибли при пожаре в Пермском крае

В Пермском крае в частном доме произошел пожар, в котором погибли люди.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, огонь вспыхнул вечером 17 февраля. Дети 2011 и 2017 года рождения остались в частном жилом доме без присмотра взрослых. Спасти детей не удалось.

Эксперты не обнаружили на место происшествия следов насилия на телах детей. Расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Ранее в Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара.