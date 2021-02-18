Режиссер Михалков предложил лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям

Режиссер Никита Михалков призвал лишать гражданства тех, кто призывает вводить санкции в отношении России.

При этом он отметил, что в данном вопросе нужно избежать злоупотреблений. "Когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...",— сказал Михалков.

По мнению режиссера, статья должна быть прописана так, чтобы не было злоупотреблений. "Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны",— отметил Михалков, пишет "Коммерсант".

Ранее в Совете Федерации прокомментировали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, который не исключил, что в УК может появиться статья за призыв вводить санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов.

К введению санкций в отношении российских чиновников и бизнесменов призывал оппозиционер Алексей Навальный.